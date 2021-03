Grammy Awards 2021, la lista ufficiale delle esibizioni sul palco (Di lunedì 8 marzo 2021) La primavera sta arrivando, e con lei anche la stagione dei premi al merito per ciò che riguarda musica e cinema. Ad esempio domenica prossima, 14 marzo, si terrà la 63esima edizione dei Grammy Awards. Parliamo probabilmente del massimo riconoscimento a cui un artista che lavora nel mondo della musica possa aspirare. L’organizzazione della National Academy of Recording Arts and Sciences ha annunciato da pochissime ore la lista dei cantanti che verranno coinvolti nelle esibizioni durante la cerimonia di consegna dei cosiddetti Oscar della musica: “Gli artisti si riuniranno, seppur ancora in sicurezza, per suonare l’uno per l’altro come comunità e celebrare la musica che ci unisce tutti”. Come sempre il pool di pop star che si esibirà in occasione della cerimonia di consegna dei Grammy è tra i migliori ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 8 marzo 2021) La primavera sta arrivando, e con lei anche la stagione dei premi al merito per ciò che riguarda musica e cinema. Ad esempio domenica prossima, 14 marzo, si terrà la 63esima edizione dei. Parliamo probabilmente del massimo riconoscimento a cui un artista che lavora nel mondo della musica possa aspirare. L’organizzazione della National Academy of Recording Arts and Sciences ha annunciato da pochissime ore ladei cantanti che verranno coinvolti nelledurante la cerimonia di consegna dei cosiddetti Oscar della musica: “Gli artisti si riuniranno, seppur ancora in sicurezza, per suonare l’uno per l’altro come comunità e celebrare la musica che ci unisce tutti”. Come sempre il pool di pop star che si esibirà in occasione della cerimonia di consegna deiè tra i migliori ...

