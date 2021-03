Festa | “Possibile un secondo centro vaccinale a Rione San Tommaso Pista ciclabile | pronto a verifiche interne”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Sto immaginando di predisporre uncento. Avendo una fornitura sufficiente di vaccini e la presenza di un numero adeguato di personale, la mia volontà è quella di allestire un altroSan, magari presso la palestra della scuola del quartiere. L’obiettivo è viaggiare sui mille vaccini al giorno. Non è escluso in terzo”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca, nel corso della diretta Facebook del lunedì. Nei prossimi giorni si aprirà nuovamente il drive in covid di Campo Genova: “Stiamo per acquistare circa 5mila tamponi rapidi – dice– Fin qui abbiamo raggiunto grandi risultati anche grazie al supporto dell’Ordine dei Medici”.ha ...

