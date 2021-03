Dl Sostegno, le novità della bozza: dalle Partite Iva alla rottamazione (Di lunedì 8 marzo 2021) Misure per il lavoro, sospensione delle cartelle esattoriali, risorse per i vaccini e l’acquisto di farmaci per la cura del Covid-19. E ancora rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, aiuti per le Partite Iva in difficoltà, risorse aggiuntive per il Trasporto locale e norme per il potenziamento degli asili nido. Questi i punti principali contenuti nei 26 articoli di una bozza preliminare del decreto Sostegno, ancora in via di definizione. Vaccini Il decreto Sostegno stanzia 2,1 miliardi per i vaccini e l’acquisto di farmaci per la cura del Covid-19. Nel dettaglio 1,4 miliardi saranno destinati ai vaccini e 700 milioni ai farmaci, Remdesivir e monoclonali (rispettivamente 300 e 400 milioni di euro). Vengono inoltre stanziati 345 milioni per il coinvolgimento dei medici di famiglia nella campagna vaccinale e 51,6 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) Misure per il lavoro, sospensione delle cartelle esattoriali, risorse per i vaccini e l’acquisto di farmaci per la cura del Covid-19. E ancora rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, aiuti per leIva in difficoltà, risorse aggiuntive per il Trasporto locale e norme per il potenziamento degli asili nido. Questi i punti principali contenuti nei 26 articoli di unapreliminare del decreto, ancora in via di definizione. Vaccini Il decretostanzia 2,1 miliardi per i vaccini e l’acquisto di farmaci per la cura del Covid-19. Nel dettaglio 1,4 miliardi saranno destinati ai vaccini e 700 milioni ai farmaci, Remdesivir e monoclonali (rispettivamente 300 e 400 milioni di euro). Vengono inoltre stanziati 345 milioni per il coinvolgimento dei medici di famiglia nella campagna vaccinale e 51,6 ...

