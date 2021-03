Dl Sostegni: Commercianti uniti, protesta se contributi solo per perdita minima 33% (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Labitalia) - "Pronti alla protesta se verrà deciso di dare contributi a fondo perduto solo a chi ha avuto una perdita minima del 33%, perché pensiamo sia una presa in giro. E chi ha registrato una perdita inferiore?". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Monica Petreni, presidente del Comitato Commercianti uniti e titolare di un negozio di abbigliamento donna e accessori a Sarzana (La Spezia). "La regola - spiega - vorrebbe che i ristori vengano dati in base alla perdita che si è avuta, però nel caso in cui il governo non abbia soldi e decida di fare una tantum come si fa? Noi anche lo scorso anno siamo venuti a Roma e a Siena ci siamo incatenati perché avevamo chiesto una proroga della sospensione dei protesti cosa che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Labitalia) - "Pronti allase verrà deciso di darea fondo perdutoa chi ha avuto unadel 33%, perché pensiamo sia una presa in giro. E chi ha registrato unainferiore?". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Monica Petreni, presidente del Comitatoe titolare di un negozio di abbigliamento donna e accessori a Sarzana (La Spezia). "La regola - spiega - vorrebbe che i ristori vengano dati in base allache si è avuta, però nel caso in cui il governo non abbia soldi e decida di fare una tantum come si fa? Noi anche lo scorso anno siamo venuti a Roma e a Siena ci siamo incatenati perché avevamo chiesto una proroga della sospensione dei protesti cosa che è ...

