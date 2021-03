Covid, in Friuli Venezia Giulia variante inglese nel 70% dei campioni (Di lunedì 8 marzo 2021) TRIESTE – “Abbiamo fatto delle analisi sui campioni sul territorio, seppure indicative perché fatte con test rapidi, e abbiamo riscontrato il 70% della variante inglese sul territorio. Gli studi effettuati e pubblicati su Science parlano di una capacità di diffusione superiore dal 43 al 90% rispetto al coronavirus che abbiamo conosciuto fino a oggi, e colpisce anche la popolazione più giovane”. Lo fa sapere il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenuto oggi in diretta a Radio Punto Zero di Trieste. “Il lato positivo in questa situazione difficile è che, da quanto stiamo rilevando, i vaccini funzionano bene anche con la variante inglese”, spiega il governatore, riferendosi alla circolare del ministero della Salute che autorizza l’uso del vaccino AstraZeneca anche per persone con più di 65 anni. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) TRIESTE – “Abbiamo fatto delle analisi sui campioni sul territorio, seppure indicative perché fatte con test rapidi, e abbiamo riscontrato il 70% della variante inglese sul territorio. Gli studi effettuati e pubblicati su Science parlano di una capacità di diffusione superiore dal 43 al 90% rispetto al coronavirus che abbiamo conosciuto fino a oggi, e colpisce anche la popolazione più giovane”. Lo fa sapere il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenuto oggi in diretta a Radio Punto Zero di Trieste. “Il lato positivo in questa situazione difficile è che, da quanto stiamo rilevando, i vaccini funzionano bene anche con la variante inglese”, spiega il governatore, riferendosi alla circolare del ministero della Salute che autorizza l’uso del vaccino AstraZeneca anche per persone con più di 65 anni.

