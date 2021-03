Conte: “Abbiamo creato più noi dell’Atalanta. Un pezzo di Scudetto in tasca? No, ho 40 euro” (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo il successo contro l’Atalanta, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: Grande solidità difensiva, è stata questa la chiave?“Non dimentichiamo che Abbiamo il miglior attacco e stasera giocavamo contro il secondo miglior attacco. Al di là della solidità difensiva, si è trovato un giusto equilibrio. Oggi i giocatori riconoscono le diverse fasi della partita, ci sono dei momenti in cui scegliamo quale tipo di zona di campo aspettare e poi aggredire mentre poi decidiamo di prendere alti cambiamo atteggiamento. Siamo stati bravi a trovare il mix giusto. All’inizio andavamo sempre in avanti, un po’ quello che fa sempre l’Atalanta. E’ inevitabile che quando vai in avanti crei problemi agli avversari ma dopo loro trovano le contromisure e se saltano la prima pressione vanno in porta. Questo atteggiamento aggressivo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo il successo contro l’Atalanta, il tecnico dell’Inter Antonioha parlato così ai microfoni di Sky Sport: Grande solidità difensiva, è stata questa la chiave?“Non dimentichiamo cheil miglior attacco e stasera giocavamo contro il secondo miglior attacco. Al di là della solidità difensiva, si è trovato un giusto equilibrio. Oggi i giocatori riconoscono le diverse fasi della partita, ci sono dei momenti in cui scegliamo quale tipo di zona di campo aspettare e poi aggredire mentre poi decidiamo di prendere alti cambiamo atteggiamento. Siamo stati bravi a trovare il mix giusto. All’inizio andavamo sempre in avanti, un po’ quello che fa sempre l’Atalanta. E’ inevitabile che quando vai in avanti crei problemi agli avversari ma dopo loro trovano le contromisure e se saltano la prima pressione vanno in porta. Questo atteggiamento aggressivo ...

