Bruno Pizzul | storico commentatore Rai

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’exRaicompie 83 anni, essendo nato l’8 marzo 1938. Il telecronista friulano ha raccontato 5 Mondiali di calcio.compie 83 anni! L’ex telecronista è infatti nato a Udine l’8 marzo 1938. La carriera di calciatore, poi l’infortunio Formatosi alla scuola di don Rino Coccolin, parroco di Cormons, prova la carriera agonistica nel mondo del calcio e nel 1957 si trasferisce a Catania per giocare nella squadra etnea come centromediano. Tre sono le compagini in cui milita: Udinese, Cremonese e Catania. Un infortunio al ginocchio però gli preclude ogni velleità agonistica. https://www.youtube.com/watch?v=5UNcXq1MAYcDopo il ritiro, entra in Rai superando un concorso istituito ...