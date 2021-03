Brasile, Lula torna eleggibile: la Corte Suprema annulla le condanne (Di lunedì 8 marzo 2021) La Corte Suprema ha annullato le condanne di Lula. L’ex presidente brasiliano è ritornato eleggibile. BRASILIA (Brasile) – La Corte Suprema ha annullato le condanne di Lula. Una decisione arrivata a circa un anno dalla nuova tornata elettorale. L’ex presidente, quindi, nel 2022 potrà nuovamente candidarsi e sfidare alle urne l’attuale presidente Jair Bolsonaro. “Con la decisione – si legge in una nota, riportata da La Repubblica – sono state dichiarate tutte le sentenze emesse dalla sezione federale di Curitiba e gli atti saranno trasmessi al tribunale del Distretto federale“. Il ritorno di Lula in politica L’ex presidente ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Lahato ledi. L’ex presidente brasiliano è rito. BRASILIA () – Lahato ledi. Una decisione arrivata a circa un anno dalla nuovata elettorale. L’ex presidente, quindi, nel 2022 potrà nuovamente candidarsi e sfidare alle urne l’attuale presidente Jair Bolsonaro. “Con la decisione – si legge in una nota, riportata da La Repubblica – sono state dichiarate tutte le sentenze emesse dalla sezione federale di Curitiba e gli atti saranno trasmessi al tribunale del Distretto federale“. Il ritorno diin politica L’ex presidente ...

repubblica : Brasile, Corte suprema annulla condanna Lula: l'ex leader si può ricandidare nel '22: Un giudice ha invalidato tutt… - repubblica : ?? Brasile, un giudice della Corte suprema annulla le condanne di Lula: l'ex leader torna eleggibile - fattoquotidiano : Annullate tutte le condanne per Lula: l’ex presidente del Brasile torna eleggibile - gabri1967 : RT @EnricoLetta: Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia https://t… - massimo_sann : RT @ottavio05: Brasile, Corte suprema annulla condanna Lula: l'ex leader torna eleggibile -