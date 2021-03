Assunzioni a tempo nella Pa per il Recovery. Draghi e Brunetta siglano il patto con i sindacati (Di lunedì 8 marzo 2021) Il mandato è stato affidato al fidatissimo Renato Brunetta. È al ministro per la Pubblica amministrazione che Mario Draghi ha chiesto di confezionare il patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale che sarà siglato mercoledì a palazzo Chigi insieme ai leader di Cgil, Cisl e Uil. Sarà un accordo quadro, la cornice per dare una spinta a quella riforma della Pa chiamata a giocare un ruolo di primo ordine nel Recovery plan. Il patto dirà che il governo e i sindacati sono allineati nel riassetto di un pezzo del mondo lavorativo ribaltato dal Covid (a iniziare dal ricorso massiccio allo smart working). Poi il piano per i soldi europei e altre misure daranno forme a questa unità. I punti sono già in fase avanzata: Assunzioni a tempo per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Il mandato è stato affidato al fidatissimo Renato. È al ministro per la Pubblica amministrazione che Marioha chiesto di confezionare ilper l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale che sarà siglato mercoledì a palazzo Chigi insieme ai leader di Cgil, Cisl e Uil. Sarà un accordo quadro, la cornice per dare una spinta a quella riforma della Pa chiamata a giocare un ruolo di primo ordine nelplan. Ildirà che il governo e isono allineati nel riassetto di un pezzo del mondo lavorativo ribaltato dal Covid (a iniziare dal ricorso massiccio allo smart working). Poi il piano per i soldi europei e altre misure daranno forme a questa unità. I punti sono già in fase avanzata:per ...

