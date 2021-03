Annalisa defollowa alcuni giornalisti: uno di loro la provoca (Di lunedì 8 marzo 2021) Annalisa vs la sala stampa Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata nientemeno che Annalisa. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi come sappiamo negli ultimi giorni ha partecipato al Festival di Sanremo 2021, dove ha presentato l’emozionante brano Dieci. Il pezzo, che per l’appunto celebra i suoi primi 10 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 8 marzo 2021)vs la sala stampa Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata nientemeno che. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi come sappiamo negli ultimi giorni ha partecipato al Festival di Sanremo 2021, dove ha presentato l’emozionante brano Dieci. Il pezzo, che per l’appunto celebra i suoi primi 10 L'articolo proviene da Novella 2000.

BHXG90bis : RT @elitonks: Annalisa sbatte in faccia con atarassia ai “pool guys” la sua superiorità, da signora qual è, a Domenica In. Li defollowa tut… - elitonks : Annalisa sbatte in faccia con atarassia ai “pool guys” la sua superiorità, da signora qual è, a Domenica In. Li def… - AndreaDiSanto8 : RT @AllMusicItalia: Dopo alcune critiche ma, sopratutto il comportamenti di alcuni giornalisti della sala stampa, @NaliOfficial reagisce ca… - an12frnc : RT @AllMusicItalia: Dopo alcune critiche ma, sopratutto il comportamenti di alcuni giornalisti della sala stampa, @NaliOfficial reagisce ca… - nikizag7 : RT @AllMusicItalia: Dopo alcune critiche ma, sopratutto il comportamenti di alcuni giornalisti della sala stampa, @NaliOfficial reagisce ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa defollowa Annalisa smette di seguire alcuni giornalisti: il post dopo Sanremo Coinvolto nella bagarre si è trovato anche Paolo Giordano , che ha deciso di provocare Annalisa. Il giornalista ha infatti condiviso online una foto di Virginio Simonetti risalente ai tempi della ...

