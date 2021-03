8 marzo | ecco otto frasi maschiliste che non sopporto più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) La mia grammatica francese è carente. Ho una buona pronuncia, ma regole ed eccezioni non fanno per me. Ne sono consapevole, perciò quando parlo con chi ne sa più di me esordisco sempre con “se sbaglio correggimi e spiegami, per favore”. E quello è il modo più efficace che conosco per imparare un intero nuovo sistema di regole. Vorrei che gli uomini (e chiunque altro non sia convinto) facessero lo stesso col femminismo, mi piacerebbe che dicessero “sono carente sull’argomento, ti ascolto”. Per questo . 1) “Un po’ se l’è cercata”. Aggiungono un po’ all’inizio così sembrano meno stronzi. È l’abbreviazione di “non sono maschilista ma”. Vogliono dire che è ovvio che chi ha diffuso foto o video della ex su una chat del calcetto ha sbagliato, però lei ha sbagliato per prima. Siete proprio sicuri? Perché da quello che mi risulta inviare scatti al proprio partner non è un reato, diffonderli ...