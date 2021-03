ilmattinodisici : Vaccini, Razza: “Sarà sospeso direttore sanitario ospedale di Corleone” - canalesicilia : Vaccini - Razza sul caso Corleone: 'Il direttore sanitario dell'ospedale sarà sospeso' - - RisolutoOnline : Vaccini, Razza sul caso Corleone: 'Il direttore sanitario dell'ospedale sarà sospeso' - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Cronaca Vaccini, Razza: “Il direttore sanitario di Corleone verrà sospeso”… - rep_palermo : Indagine sui vaccini a Corleone: il sindaco Nicolosi annuncia le dimissioni, Razza sospende il dirigente dell'osped… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Razza

Lo ha dichiarato l'assessore regionale per la Salute, Ruggero. 'Penso che avevo non solo il diritto di vaccinarmi ma anche il dovere. Però molti la pensano diversamente e devo tenere conto ...Lo ha dichiarato l'assessore regionale per la Salute, Ruggero"Sarà sospeso direttore sanitario ospedale di Corleone". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza tornando sulla questione dei furbetti del ...CORLEONE - Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda lo scandalo vaccini a Corleone, in provincia di Palermo, dove, dopo le dimissioni del ...