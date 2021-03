Uomini e Donne puntata di lunedì: nuova sfilata e accuse tra gli over (Di domenica 7 marzo 2021) Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 8 marzo, rivelano che si comincerà con la sfilata degli Uomini. Dopo aver lasciato spazio al parterre femminile, che ha visto trionfare Roberta, è la volta dell’altra compagine. Il tema della sfilata è: “L’amore come in un film”. Durante le varie esibizioni, però, si verificheranno diversi colpi di scena. Il primo riguarderà Massimiliano, il quale darà luogo ad un momento molto toccante. In secondo luogo, poi, si parlerà molto di quanto accaduto tra Maria e Maurizio e i due verranno messi sotto accusa. La sfilata del parterre maschile a Uomini e Donne Nella puntata di lunedì di Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 7 marzo 2021) Le anticipazioni delladi oggi di8 marzo, rivelano che si comincerà con ladegli. Dopo aver lasciato spazio al parterre femminile, che ha visto trionfare Roberta, è la volta dell’altra compagine. Il tema dellaè: “L’amore come in un film”. Durante le varie esibizioni, però, si verificheranno diversi colpi di scena. Il primo riguarderà Massimiliano, il quale darà luogo ad un momento molto toccante. In secondo luogo, poi, si parlerà molto di quanto accaduto tra Maria e Maurizio e i due verranno messi sotto accusa. Ladel parterre maschile aNelladidie ...

