Traffico Roma del 07-03-2021 ore 08 | 30

(Di domenica 7 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora Buona domenica in studio Stefano Baiocchi non ci sono sostanziali novità Anzi presenta scorrevole quindi regolare ilsulle principali arterie dell’internal capitolino nessuna segnalazione sulla raccordo anulare sulle consolari ne sugli altri autostrade A proposito di autostrade Ricordami lavori sulla-fiumicino lavori che ne comportano la chiusura in direzione dell’EUR tra l’uscita a Trastevere Le Tre Fontane chi proviene da Fiumicino è dal raccordo anulare trova quindi l’uscita obbligatoria allo svincolo Magliana Trastevere a coloro che Provenendo da Fiumicino sono diretti verso l’euro come alternativa vediamo di metterci sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di utilizzare l’uscita 28 via del Mare Ostiense oppure uscita 26 Pontina Eur al centro per una gara ...