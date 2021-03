Tfa sostegno e scienze della formazione primaria, in Campania i tirocini saranno svolti solo a distanza (Di domenica 7 marzo 2021) L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha emanato una nota in cui si avvisa che le attività di tirocinio dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e quelle del corso si specializzazione sostegno (Tfa sostegno) si dovranno svolgere solo a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 marzo 2021) L'Ufficio Scolastico Regionale per laha emanato una nota in cui si avvisa che le attività dio dei corsi di laurea ine quelle del corso si specializzazione(Tfa) si dovranno svolgere. L'articolo .

