Serve i clienti a cena nonostante l’obbligo di interrompere alle 18: ristorante chiuso e tutti multati (Di domenica 7 marzo 2021) Il titolare di un ristorante di Roma e sette clienti sono stati multati e il locale è stato chiuso: pietanze servite a tavola alle 21 nonostante l’obbligo di interrompere ale 18 Le regole nel Lazio parlano chiaro: è vietato il servizio all’interno dei locali dopo le ore 18. E la scelta di continuare a servire L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 7 marzo 2021) Il titolare di undi Roma e settesono statie il locale è stato: pietanze servite a tavola21diale 18 Le regole nel Lazio parlano chiaro: è vietato il servizio all’interno dei locali dopo le ore 18. E la scelta di continuare a servire L'articolo NewNotizie.it.

