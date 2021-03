Serie A | Napoli-Bologna 3-1 | decidono Insigne e Osimhen | Gattuso ritrova la vittoria al ‘Maradona’ La classifica

(Di domenica 7 marzo 2021) Ilè tornato alla.Archiviato il pareggio maturato contro il Sassuolo, illa, e lo fa battendo ilal "Maradona" nella sfida valida per la 26^ giornata diA. Gli azzurri non sbagliano e conquistano tre punti accorciando momentaneamente a -2 dall'Atalanta di Gasperini - impegnata lunedì contro l'Inter e a -3 dalla Roma. Nonostante una buona partenza della squadra ospite,trova la rete del vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco. Al 65'in ripartenza firma il bis, ma Soriano accorcia al 73°. A chiudere definitivamente i conti ci pensa ancora, che firma la doppietta, regalando tre preziosi punti al: in corsa per la ...

Il successivo periclo lo crea sempre ilcon Insigne al 25', ma quattro minuti dopo è un ... La classifica dellaA Nella ripresa brividi per Gattuso: Ospina commette un erroraccio e Palacio, ...Ilci crede ancora. Prima della settimana terribile in cui si giocherà tutto nelle trasferte con Milan, Juve e Roma, Gattuso torna a vincere contro il Bologna e si porta a tre punti dal quarto ...Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo il posticipo di questa sera al "Maradona" tra Napoli e Bologna, gara valida per la 26esima giornata di Serie A conclusa col punteggio ...Nel penultimo posticipo della 26^giornata di Serie A, il Napoli s’impone in casa per 3-1 contro il Bologna. Tra gli Azzurri sugli scudi Lorenzo Insigne, autore di una doppietta che gli vale quota 13 r ...