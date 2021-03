Paura a Treviso, immigrato molesta i passanti e aggredisce i carabinieri: rimesso subito in libertà (Di domenica 7 marzo 2021) molesta i passanti e poi aggredisce i carabinieri. Tensione a Treviso nelle vicinanze della stazione delle corriere. I carabinieri hanno arrestato un marocchino di trent’anni, in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia. In via Sile Mattei, nei pressi della stazione delle autocorriere, l’uomo ha opposto resistenza ai militari. I carabinieri sono intervenuti su richiesta di alcuni passanti che avevano subito le molestie dell’uomo. Marocchino molesta i passanti In evidente stato di alterazione, il marocchino ha tentato di colpire i carabinieri e si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Per fortuna non ci sono stati feriti. Dopo aver passato una nottata in camera di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 marzo 2021)e poi. Tensione anelle vicinanze della stazione delle corriere. Ihanno arrestato un marocchino di trent’anni, in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia. In via Sile Mattei, nei pressi della stazione delle autocorriere, l’uomo ha opposto resistenza ai militari. Isono intervenuti su richiesta di alcuniche avevanole molestie dell’uomo. MarocchinoIn evidente stato di alterazione, il marocchino ha tentato di colpire ie si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Per fortuna non ci sono stati feriti. Dopo aver passato una nottata in camera di ...

