Palermo-Juve Stabia, a caccia di conferme e continuità: la ricetta di Filippi per battere i campani (Di domenica 7 marzo 2021) Il Palermo cerca bis e conferme.Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera“, i rosanero sfideranno la Juve Stabia per la gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la decima del girone di ritorno. Dopo la meritata ed importante vittoria conquistata lo scorso mercoledì nel derby contro il Catania, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di ritrovare quella continuità fin qui mancata.Sarà un match di fondamentale importanza in ottica play-off. I rosanero occupano attualmente il nono posto della classifica del Girone C di Serie C a quota 36 punti, mentre le Vespe - al settimo posto - hanno conquistato fin qui 37 punti: “Nel girone di ritorno le partite più pericolose sono contro le squadre della parte destra della classifica. Tutti gli avversari sono ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 marzo 2021) Ilcerca bis e.Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera“, i rosanero sfideranno laper la gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la decima del girone di ritorno. Dopo la meritata ed importante vittoria conquistata lo scorso mercoledì nel derby contro il Catania, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di ritrovare quellafin qui mancata.Sarà un match di fondamentale importanza in ottica play-off. I rosanero occupano attualmente il nono posto della classifica del Girone C di Serie C a quota 36 punti, mentre le Vespe - al settimo posto - hanno conquistato fin qui 37 punti: “Nel girone di ritorno le partite più pericolose sono contro le squadre della parte destra della classifica. Tutti gli avversari sono ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo-Juve Stabia, a caccia di conferme e continuità: la ricetta di Filippi per battere i campani… - Mediagol : #Palermo-Juve Stabia, a caccia di conferme e continuità: la ricetta di Filippi per battere i campani… - WiAnselmo : ##Sondaggio: il tuo pronostico di #Palermo-#JuveStabia. Come finirà? (1-X-2) - Mediagol : ##Sondaggio: il tuo pronostico di #Palermo-#JuveStabia. Come finirà? (1-X-2) - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: '#PalermoJuveStabia, la probabile #formazione #rosanero' -