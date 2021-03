Pagelle Crotone Torino | Simy ispiratissimo | Zaza un fantasma VOTI

(Di domenica 7 marzo 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:, Ounas FLOP:, Rincon: Cordaz 6.5; Golemic 6, Magallan 6.5, Luperto 6; Pedro Pereira 6, Molina 6.5, Petriccione 6, Reca 7; Messias 7; Ounas 7.5,8 (74? Di Carmine ng).: Sirigu 5.5; Izzo 5, Lyanco 5.5, Rodriguez 5; Vojvoda 5.5 (63? Verdi 5.5), Rincon 4.5, Mandragora 6, Lukic 5.5 (74? Gojak ng), Ansaldi 6; Bonazzoli 5.5,5 (63? Sanabria 6.5). Leggi su Calcionews24.com

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21:...... classe 2001, lanciato a cinque minuti dalla fine di Atalanta -, appena dopo il 5 - 1 di ... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi ...Calcio: ecco le pagelle di Crotone-Torino 4-2, voti e tabellino della ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021 ...Termina 4-2 Crotone-Torino, Simy super, Sanabria e Ounas che perle. Zaza impalpabile. Le pagelle per il fantacalcio Game over allo Scida, Crotone-Torino finisce, con la doppietta di Simy, Reca e Ounas ...