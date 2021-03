Modugno: investito dal padre, muore bimbo di 18 mesi (Di domenica 7 marzo 2021) Modugno incidente, tragedia nella città pugliese ieri sera. Un bimbo di 18 mesi è stato investito dal padre mentre era in manovra. Inutile la corsa al Pronto Soccorso Screenshoot google mapsTerribile tragedia accaduta ieri sera a Modugno, in provincia di Bari. Un bimbo di 18 mesi, di nazionalità cinese, è morto dopo essere stato investito dall’auto del padre che stava facendo una manovra. Secondo alcuni testimoni, l’accaduto si sarebbe verificato in una vasta area di parcheggio. L’uomo, che stava svolgendo delle manovre in retromarcia, non si sarebbe reso conto della presenza del figlio. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Incidente stradale SS 107: una vittima e tre ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021)incidente, tragedia nella città pugliese ieri sera. Undi 18è statodalmentre era in manovra. Inutile la corsa al Pronto Soccorso Screenshoot google mapsTerribile tragedia accaduta ieri sera a, in provincia di Bari. Undi 18, di nazionalità cinese, è morto dopo essere statodall’auto delche stava facendo una manovra. Secondo alcuni testimoni, l’accaduto si sarebbe verificato in una vasta area di parcheggio. L’uomo, che stava svolgendo delle manovre in retromarcia, non si sarebbe reso conto della presenza del figlio. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Incidente stradale SS 107: una vittima e tre ...

