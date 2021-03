Marco Bocci ritornerà sul piccolo schermo | l’annuncio a sorpresa | splendida notizia in arrivo

(Di domenica 7 marzo 2021) Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram,ha annunciato il suo ritorno in tv: la fantasticain. Nato a Marsciano, in provincia di Perugia in Umbria,sin da subito capisce qual è la sua più grande passione. E così, dopo un incontro con Giorgio De Virgilis, il bel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Intervengono Gianni Canova, Claudio Giovannesi, Carlo Lucarelli, Gabriele Albanesi,, Luca Poldelmengo 21.00 FILM DI APERTURA FUORI CONCORSO Bastardi a mano armata (Bunch of bastards) di ...Ospiti della serata saranno anche Gabriele Albanesi, Luca Poldemengo e, regista, sceneggiatore e protagonista del crime adrenalinico Bastardi a mano armata , film di apertura fuori ...Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Marco Bocci ha annunciato il suo ritorno in tv: la fantastica notizia in arrivo.Da lunedì 8 a sabato 13 marzo torna la storica rassegna cinematografica in versione digitale. E già oggi c’è una bella anteprima ...