Laporta torna presidente del Barça | ' Il rinnovo di Messi scelta più importante della nostra storia'

(Di lunedì 8 marzo 2021) Joanè stato elettodel Barcelona per la seconda volta. Il 58enne avvocato ha ottenuto l'80% dei voti, schiacciando i rivali Victor Font e Toni Freixa. I candidati perdenti si sono ...

Un risultato gia' ampiamente annunciato e prevedibile, conche sostituira' Joseph Bartomeu, finito nei guai nei giorni scorsi nell'ambito del Barcagate. Una giornata piena di gente quella ...crisi ? Come successore del dimissionario Josep Maria Bartomeu, fermato nei giorni scorsi dalla polizia durante una perquisizione nella sede dei blaugrana,dovrà affrontare un compito arduo. ...Joan Laporta torna a ricoprire il ruolo di presidente del Barcellona, succedendo a Josep Maria Bartomeu. Il 58enne avvocato ed ex deputato già aveva guidato la blasonata società catalana tra il 2003 e ...Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona. Lo era già stato tra il 2003 e il 2010, quindi torna in carica undici anni dopo l'ultima volta: ...