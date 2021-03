Jucov WLT allo scoperto | “Vogliamo prendere il Milan” | News

(Di domenica 7 marzo 2021) Alexandr, CEO di World Lab Technologies, ha avanzato una manifestazione pubblica di interesse per l'acquisizione deldal fondo Elliott: il punto(WLT): “ilPianeta

... con le quote del Milan nel mirino del magnate moldavo Alexandr. Ieri è spuntata ... appare piuttosto scettica dopo il comunicato di ieri dellaAlexandrè un fondo con una rilevantissima capacità economica che si occupa di investire in energie rinnovabili, infrastrutture, tecnologia e sport. L'attività legale al di fuori dell'...Alexandr Jucov, CEO di World Lab Technologies, ha avanzato una manifestazione pubblica di interesse per l'acquisizione del Milan dal fondo Elliott: il punto ...Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport alla luce dei tanti infortuni che hanno privato Pioli di giocatori importanti, soprattutto nel reparto offensivo. 'L’attacco del Milan è sulle spalle d ...