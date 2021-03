Inter-Atalanta | Conte in conferenza | “Vince chi attaccherà meglio”

(Di domenica 7 marzo 2021) Antonioinstampa alla vigilia di, match della 26a giornata della Serie A Domani l’sarà impegnata nella settima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020 /2021 contro l’di Gian Piero Gaspeini. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match instampa. Ecco le sue parole. La difesa ha subito solo due gol nelle ultime sette partite. Si può parlare di una grande fase difensiva?“Ogni squadra deve avere un giusto equilibrio, se riesci a coinvolgere tutti i giocatori in ambedue le fasi puoi ottenere ottimi risultati. Domani la partita larà però chi riuscirà ad attaccare”. Questa sfida è la più ...

CLASSIFICA SERIE A: Inter 59 punti; Milan 53; Juventus 52; Atalanta 49; Roma 47; Napoli* 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Udinese** 32; Sampdoria 31; Bologna 28; Genoa 27; Spezia** e ...