Il virus dilaga | pugno di ferro del Comune | chiusi a chiave i parchi pubblici | vietato l' accesso a Portonovo

(Di domenica 7 marzo 2021) ANCONA -. Valeria Mancinelli usa ildiper costringere a casa gli anconetani che, nonostante la zona rossa, continuano ad andare in giro come se ...

Corriere Adriatico

ANCONA - Parchi chiusi e accesso a Portonovo vietato. Valeria Mancinelli usa il pugno di ferro per costringere a casa gli anconetani che, nonostante la zona rossa, continuano ad andare in giro come se ...ANCONA - Dopo la provincia di Ancona e quella di Macerata, anche Pesaro Urbino è a un passo dalla zona rossa . Domani la Regione potrebbe decidere di estendere il provvedimento anche al nord delle ...