Grande Crotone, Cosmi all'esordio prende il Toro per le corna. Doppio Simy (Di domenica 7 marzo 2021) Crotone-TORINO 4-2 MARCATORI: 27’pt Simy (rig) e al 9’st, 45’pt Mandragora, 35’st Reca, 39’st Sanabria, 49’st Ounas. Crotone (3-5-2): Cordaz 7; Magallan 6,5, Golemic 6,5, Luperto 6,5;... Leggi su feedpress.me (Di domenica 7 marzo 2021)-TORINO 4-2 MARCATORI: 27’pt(rig) e al 9’st, 45’pt Mandragora, 35’st Reca, 39’st Sanabria, 49’st Ounas.(3-5-2): Cordaz 7; Magallan 6,5, Golemic 6,5, Luperto 6,5;...

Advertising

kalidu1926 : Ounas nel crotone ha fatto un gran gol e una grande partita. Nel napoli era quasi fuori squadra. I miei dubbi - vinesp1982 : @rurungi @Pato23210211 @romanismo85 @MatteoPedrosi @TorinoFC_1906 Complimenti x l ennesima Vittoria contro un grand… - EspositoNa : @FPanunzi Il Crotone è poca cosa. Si è tenuto in piedi oggi perché ha in panchina un grande uomo prima ancora che u… - BandieraInter : #SerieA,#VeronaMIlan finisce 0-2. Grande vittoria dei rossoneri che vanno momentaneamente a -3 dall'#Inter. Colpo d… - quelgiornoapasa : Punto fortunoso per una #Fiorentina in grande difficoltà, che perde anche #Amrabat e che ancora non può sentirsi al… -