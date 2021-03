Fuoristrada fuori strada sulle strade campane: muore sul colpo una 22enne (Di domenica 7 marzo 2021) Drammatico incidente sulle strade di Benevento. Ieri, 6 marzo, ha perso la vita una ragazza di 22 anni. Nel drammatico incidente sono rimaste coinvolte altre tre persone, a loro volta giovanissime. L’incidente è avvenuto in via Paolo VI, nel capoluogo campano: la ragazza originaria di Arpaia si trovava a bordo di un un fuoristrada, uscito L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 7 marzo 2021) Drammatico incidentedi Benevento. Ieri, 6 marzo, ha perso la vita una ragazza di 22 anni. Nel drammatico incidente sono rimaste coinvolte altre tre persone, a loro volta giovanissime. L’incidente è avvenuto in via Paolo VI, nel capoluogo campano: la ragazza originaria di Arpaia si trovava a bordo di un un, uscito L'articolo NewNotizie.it.

