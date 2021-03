Franco Locatelli: “Contagi alti, limitazioni a Pasqua. No a diffidenza vaccino AstraZeneca” (Di domenica 7 marzo 2021) “In questa fase in cui c’è ancora una curva del Contagio così importante, credo che tutti dobbiamo dare priorità a quella che è una responsabilità nei comportamenti individuali e nel mantenimento del distanziamento. E’ chiaro che il problema non è solo limitato all’emergenza sanitaria ma alla crisi economica e sociale che non va dimenticata. La priorità però resta la salute”. Queste le parole del presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, intervenuto a Che tempo che fa per fare il punto sul quadro epidemiologico in Italia sul fronte dell’emergenza coronavirus. E sulla diffidenza per il vaccino AstraZeneca: “Il vaccino di AstraZeneca è significativamente utile e prolungando la distanza tra la prima e la seconda dose copre nell’82% ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) “In questa fase in cui c’è ancora una curva delo così importante, credo che tutti dobbiamo dare priorità a quella che è una responsabilità nei comportamenti individuali e nel mantenimento del distanziamento. E’ chiaro che il problema non è solo limitato all’emergenza sanitaria ma alla crisi economica e sociale che non va dimenticata. La priorità però resta la salute”. Queste le parole del presidente del Consiglio Superiore di Sanità,, intervenuto a Che tempo che fa per fare il punto sul quadro epidemiologico in Italia sul fronte dell’emergenza coronavirus. E sullaper il: “Ildiè significativamente utile e prolungando la distanza tra la prima e la seconda dose copre nell’82% ...

