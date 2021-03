Fiorentina, Prandelli: «Commisso arrabbiato? Non aggiungiamo tensioni» (Di domenica 7 marzo 2021) Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, commenta il pareggio contro il Parma: ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei viola Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Parma pareggiata per 3-3. LA GARA – «Sono più ottimista adesso di un mese fa, abbiamo dimostrare di esserci calati nella parte. Sappiamo che c’è da lottare, la voglia di portare a casa un punto è stata importante, prendere gol così velocemente dopo il vantaggio andava evitato. Il Parma ha dato tutto quello che poteva, prendere quella rete è stato particolarmente difficile, dovevamo difendere con più veemenza». Commisso – «Non ho ancora sentito Commisso oggi, l’ho sentito qualche giorno fa, oggi Barone ha fatto un bel discorso alla squadra, siamo molto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Cesare, tecnico della, commenta il pareggio contro il Parma: ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei viola Cesare, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Parma pareggiata per 3-3. LA GARA – «Sono più ottimista adesso di un mese fa, abbiamo dimostrare di esserci calati nella parte. Sappiamo che c’è da lottare, la voglia di portare a casa un punto è stata importante, prendere gol così velocemente dopo il vantaggio andava evitato. Il Parma ha dato tutto quello che poteva, prendere quella rete è stato particolarmente difficile, dovevamo difendere con più veemenza».– «Non ho ancora sentitooggi, l’ho sentito qualche giorno fa, oggi Barone ha fatto un bel discorso alla squadra, siamo molto ...

Advertising

sickogabry : PRANDELLI È OTTIMISTA. PENSA TE. DIO CANE. #Fiorentina - gneru51 : Tifare per la #Fiorentina è un dolore infinito. Ma #Prandelli non lo sa che può cambiare 5 giocatori? - ParmaLiveTweet : Fiorentina, Prandelli: 'Non dovevamo prendere gol dopo il vantaggio. Oggi partita da ultima spiaggia'… - sportface2016 : #FiorentinaParma 3-3, #Prandelli: 'Commisso arrabbiato? Ma non mettiamo in mezzo ste voci' - Fiorentinanews : #Prandelli: 'Sono più ottimista oggi che un mese fa, spesso non ci gira bene. Preferisco essere l'unico capro espia… -