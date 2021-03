Ferragni chiede i voti per far vincere Fedez. Insorge il Codacons - (Di domenica 7 marzo 2021) Novella Toloni Sui social network si è scatenata la polemica per i video promozionali dell'influencer in favore del marito. Gli spettatori protestano e il Codacons annuncia controlli in Rai per verificare possibili violazioni È bastato un appello a votare Fedez e Francesca Michielin in gara al festival di Sanremo a scatenare la bufera su Chiara Ferragni. La popolare influencer ha pubblicato una serie di video su Instagram per chiedere ai suoi 23 milioni di follower di sostenere in massa al televoto il marito. Ma in pochi minuti sul web si è scatenato l'inferno. Da una parte i sostenitori degli altri venticinque cantanti in gara hanno gridato allo scandalo, dall'altra il Codacons ha annunciato indagini per capire se l'appello della Ferragni possa incorrere in qualche ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Novella Toloni Sui social network si è scatenata la polemica per i video promozionali dell'influencer in favore del marito. Gli spettatori protestano e ilannuncia controlli in Rai per verificare possibili violazioni È bastato un appello a votaree Francesca Michielin in gara al festival di Sanremo a scatenare la bufera su Chiara. La popolare influencer ha pubblicato una serie di video su Instagram perre ai suoi 23 milioni di follower di sostenere in massa al televoto il marito. Ma in pochi minuti sul web si è scatenato l'inferno. Da una parte i sostenitori degli altri venticinque cantanti in gara hanno gridato allo scandalo, dall'altra ilha annunciato indagini per capire se l'appello dellapossa incorrere in qualche ...

Italia_Notizie : Ferragni chiede i voti per far vincere Fedez. Insorge il Codacons - thxxSara : RT @annullataa: Il codacons quando account brasiliani da 50mln di follower facevano appelli per salvare Dayane Mello al gf: ???????????? Il coda… - SamueleArnone : La Ferragni chiede ai follower di votare Fedez. Il Codacons si incazza. Nel mentre su Wikipedia: #SANREMO2021… - zazoomblog : Chiara Ferragni chiede ai follower di votare in massa Fedez. Poi lannuncio di Leone: Votate papà - #Chiara… - annullataa : Il codacons quando account brasiliani da 20mln di followers spiegavano in modo illegale come salvare Dayane Mello a… -