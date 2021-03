Felicità a Sanremo71 Chi merita il primo premio Sanremo 2021?

Leggi su formiche

(Di domenica 7 marzo 2021). Per una volta non vince la canzone melodica (e scontata) di Arisa, Ermal Meta e compagnia cantando. Avevo pronosticato, e mi ero augurata, che vincesse la coppia Michielin Fedez. Avevo infatti scritto su mywhere: – bando ai piagnistei romantici, Francesca Michielin in coppia (e che coppia!) con Fedez cantano Chiamami per nome, ma nel medley della serata cover sono stati davvero top! Ci hanno fatto divertire come non mai nella riedizione di “”, parodia di Albano e Romina: grandiosi!A loro darei il! – E il tutto si è (quasi) avverato! Infatti non m’interessano le critiche sui voti dei follower della Ferragni, Fedez questolova tutto! Li avrei votati ...