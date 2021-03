Essere gay a Sanremo (Di domenica 7 marzo 2021) Su tutti i social è un gran parlare della vittoria dei Maneskin in quel di Sanremo: come accadde due anni fa per quella di Mahmood c’è una totale spaccatura tra il “popolo”. Ovviamente i commenti più divertenti sono quelli che vedono i Maneskin come dei figli del demonio, portatori del male e della “teoria gender” (che nessuno peraltro ha ancora capito cosa sia). Ma torniamo un po’ indietro nel tempo: io sono nato negli anni ’70 e presto ho scoperto di Essere gay in un mondo che non mi prevedeva. Nessun modello positivo, nessuna rappresentazione, nessuna discussione. Solo pregiudizio, visioni negative, silenzio e negazione (in tal senso vi invito, se non l’avete già fatto, a vedere “Comizi d’amore” di Pasolini: sono interviste alla gente comune degli anni ’60 a cui viene chiesto un parere riguardo a temi del vivere comune tipo l’omosessualità. Il più ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021) Su tutti i social è un gran parlare della vittoria dei Maneskin in quel di: come accadde due anni fa per quella di Mahmood c’è una totale spaccatura tra il “popolo”. Ovviamente i commenti più divertenti sono quelli che vedono i Maneskin come dei figli del demonio, portatori del male e della “teoria gender” (che nessuno peraltro ha ancora capito cosa sia). Ma torniamo un po’ indietro nel tempo: io sono nato negli anni ’70 e presto ho scoperto digay in un mondo che non mi prevedeva. Nessun modello positivo, nessuna rappresentazione, nessuna discussione. Solo pregiudizio, visioni negative, silenzio e negazione (in tal senso vi invito, se non l’avete già fatto, a vedere “Comizi d’amore” di Pasolini: sono interviste alla gente comune degli anni ’60 a cui viene chiesto un parere riguardo a temi del vivere comune tipo l’omosessualità. Il più ...

MaurizioTorchi2 : RT @johnway30716151: @cristianalaz #Sanremo2021 Era un Gay pride non un festival della canzone ed hanno vinto gli LGBT......non poteva ess… - Its_thebicorn2 : RT @heyyfra: 'ma i gay come fanno a sapere di essere gay se non si sono mai scopati una ragazza?' amo tu come fai a sapere che sei etero se… - cristianalaz : RT @johnway30716151: @cristianalaz #Sanremo2021 Era un Gay pride non un festival della canzone ed hanno vinto gli LGBT......non poteva ess… - fvneline : RT @moonliIac: lauro dice che non ha etichette quindi è etero, però louis dice di essere etero ma per voi è gay - revivalgovmez : Abbiamo avuto un xfactor, un grande fratello e un Sanremo super gay. Non vorrei mai essere nei panni di un omofobo ?????? -