Atalanta, Gosens: «Se vinciamo contro l’Inter saremo in corsa per lo Scudetto» (Di domenica 7 marzo 2021) Robin Gosens ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo alla vigilia di Inter-Atalanta. Queste le sue parole sulla sfida di domani sera a San Siro Robin Gosens ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo alla vigilia di Inter-Atalanta. Queste le sue parole sulla sfida di domani sera a San Siro. PARTITA – «Sarà una bella sfida, tra le due squadre più in forma. l’Inter è meritatamente al comando: noi proveremo a fare la nostra partita e sarà una grande prova in vista del Real. Prendiamo pochi gol e attacchiamo con tanti uomini: qualità diverse dall’Inter, che in contropiede è pericolosa con Lukaku e Martinez. Decideranno gli episodi». Scudetto – «Beh, allora con un successo lunedì saremmo ancora in corsa: ciò non significa che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Robinha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo alla vigilia di Inter-. Queste le sue parole sulla sfida di domani sera a San Siro Robinha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo alla vigilia di Inter-. Queste le sue parole sulla sfida di domani sera a San Siro. PARTITA – «Sarà una bella sfida, tra le due squadre più in forma.è meritatamente al comando: noi proveremo a fare la nostra partita e sarà una grande prova in vista del Real. Prendiamo pochi gol e attacchiamo con tanti uomini: qualità diverse dal, che inpiede è pericolosa con Lukaku e Martinez. Decideranno gli episodi».– «Beh, allora con un successo lunedì saremmo ancora in: ciò non significa che ...

Advertising

SerieA : L'@Atalanta_BC si aggiudica il match al Ferraris: grazie alle reti di #Malinovskyi e #Gosens ?? #SampAtalanta 0??-… - _SiGonfiaLaRete : #Atalanta, #Gosens: “A San Siro per vincere. Scudetto? Se battiamo l’Inter siamo dentro” - infoitsport : Inter-Atalanta, Gosens infiamma il match | Ecco come - sportli26181512 : Atalanta, Gosens sfida l'Inter: 'Giocano in contropiede, li battiamo e ci siamo per lo scudetto. Sul mio futuro...'… - sportli26181512 : Inter, senti Gosens: 'A San Siro per vincere. Scudetto? Se li battiamo siamo dentro': Inter, senti Gosens: 'A San S… -