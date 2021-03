Viaggiare nel tempo 

Leggi su linkiesta

(Di sabato 6 marzo 2021) TRAMEZZINI Tra i settori che non vediamo, e che invece soffrono a causa della pandemia, c’è quello degli addetti alla ristorazione in movimento. Perché i viaggi sono diminuiti drasticamente e perché nella maggior parte dei casi viene sconsigliato di nutrirsi a bordo di treni e aerei dovendo necessariamente togliere la mascherina per farlo. A quasi un anno dall’inizio della pandemia Covid-19, questi professionisti ritengono che sarà necessario attendere ancora diversi anni prima di tornare al livello di attività pre-crisi. E prevedere un forte cambiamento nella loro attività. Ci sarà un profondo cambiamento nell’offerta, con l’acquisto a bordo, praticato oggi dalle compagnie low cost, pronto a diventare la norma. I pasti mobili dovranno sempre più diventare momenti di piacere: il comfort attraverso il cibo sarà sempre più richiesto. Viaggeremo meno ma mangiando meglio? E proprio in tema ...