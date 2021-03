Verissimo, Dayane Mello si racconta dopo il GFVip 5: dalla scomparsa di Lucas a Rosalinda Cannavò (Di sabato 6 marzo 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello, è stata ospite a Verissimo. Nel corso della puntata, che ha andrà in onda oggi, 6 Marzo 2021, su Canale 5, Dayane ha aperto il suo cuore al pubblico da casa e si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata con la padrona di casa Silvia Toffanin. Dayane per prima cosa ha affrontato il suo dolore per la perdita improvvisa di suo fratello a causa di un terribile incidente, mentre lei era ancora nella casa. Poi la modella brasiliana ha affrontato anche il tema “amicizia”, lasciandosi andare a delle rivelazioni inaspettate su Rosalinda Cannavò. Il pubblico di Canale 5 vivrà delle forti emozioni. Verissimo, Dayane Mello si racconta: la ... Leggi su urbanpost (Di sabato 6 marzo 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5,, è stata ospite a. Nel corso della puntata, che ha andrà in onda oggi, 6 Marzo 2021, su Canale 5,ha aperto il suo cuore al pubblico da casa e si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata con la padrona di casa Silvia Toffanin.per prima cosa ha affrontato il suo dolore per la perdita improvvisa di suo fratello a causa di un terribile incidente, mentre lei era ancora nella casa. Poi la modella brasiliana ha affrontato anche il tema “amicizia”, lasciandosi andare a delle rivelazioni inaspettate su. Il pubblico di Canale 5 vivrà delle forti emozioni.si: la ...

Advertising

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - minimeIlo : oggi grande giornata di work, previsioni: - piantino per le clip che mostreranno a verissimo - piantino per la di… - mariaco38455528 : RT @MediasetPlay: Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - caroltrilly : #Mellos #exrosmello #DAYANE MA OGGI CHE # SI MANDA IN TENDENZA PER DAYANE A VERISSIMO... DATE OPZIONI -