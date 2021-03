"Ti ho mandato un messaggio questa notte". Arisa e Rudy Zerbi, il video in intimo che imbarazza Amici (Di sabato 6 marzo 2021) Imbarazzo e tregua ad Amici 20 tra Arisa e Rudy Zerbi. La cantante abruzzese è impegnata sul palco del Festival di Sanremo ma ha trovato il modo di collegarsi con in collegamento da Sanremo per salutare i suoi allievi. Zerbi, collega insegnante con cui non è andata mai d'accordo (e non sono mancati plateali "vaffa" in diretta), ha pensato bene di rivelare un dettaglio molto intimo. "Stanotte le ho mandato un video ma non l'ha aperto". Ce ne sarebbe a sufficiente per immaginare un rapporto "glaciale" tra i due, se non fosse che Arisa, la scorsa notte, avrà preferito dormire e ricaricare le pile in vista della finalissima di questa sera all'Ariston. Rosalba Pippa (questo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Imbarazzo e tregua ad20 tra. La cantante abruzzese è impegnata sul palco del Festival di Sanremo ma ha trovato il modo di collegarsi con in collegamento da Sanremo per salutare i suoi allievi., collega insegnante con cui non è andata mai d'accordo (e non sono mancati plateali "vaffa" in diretta), ha pensato bene di rivelare un dettaglio molto. "Stale hounma non l'ha aperto". Ce ne sarebbe a sufficiente per immaginare un rapporto "glaciale" tra i due, se non fosse che, la scorsa, avrà preferito dormire e ricaricare le pile in vista della finalissima disera all'Ariston. Rosalba Pippa (questo il ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Fiorello: Sono contentissimo per @LauraPausini, le ho mandato subito un messaggio stanotte, sono felice di averl… - Mia199810 : @RosWinchester L'avrà letto nei direct di Instagram. Qualcuno gli avrà mandato qualche messaggio. - pamInParis00 : Quest’anno a #Sanremo2021 sta avvenendo una rivoluzione. Alle prime posizioni abbiamo willy peyote. Un uomo che non… - infoitcultura : Sanremo 2021, Arisa in diretta su Leggo: «Gigi D'Alessio mi ha mandato un messaggio dopo l'esibizione». Ecco cosa l… - zazoomblog : Sanremo 2021 Arisa in diretta su Leggo: Gigi DAlessio mi ha mandato un messaggio dopo lesibizione. Ecco cosa le ha… -

Ultime Notizie dalla rete : mandato messaggio Sanremo, Arisa legge in diretta il messaggio di Gigi D'Alessio: "L'ha inviato dopo l'esibizione" Il messaggio di Gigi D'Alessio "Ieri sera Gigi mi ha mandato un messaggio Whatsapp, ora te lo faccio ascoltare", ha detto Arisa con l'allegria che la contraddistingue. E la sua gioia era più che ...

Francesco Renga e il pensiero alla sua città ferita: "Forza Brescia" Sanremo - E' sul palco del Festival ma il pensiero e il cuore sono sempre alla sua Brescia. Francesco Renga ieri sera dal palco dell'Ariston ha mandato un messaggio di incoraggiamento alla Leonessa, nuovamente colpita duramente dall'emergenza Covid - 19. Il cantante, in gara con la canzone 'Quando trovo te', è stato costretto a ricantare il ...

Sanremo 2021, Arisa in diretta su Leggo: «Gigi D'Alessio mi ha mandato un messaggio dopo l'esibizione». Ecco cosa le ha detto Leggo.it Fiorentina-Parma, Prandelli: "Pronti alla battaglia" Il tecnico viola presenta la sfida contro gli emiliani di domenica 7 marzo alle 15 allo stadio Franchi: "Da tempo siamo calati in questa realtà". Speranze per il recupero di Kouame e Bonaventura ...

Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...

Ildi Gigi D'Alessio "Ieri sera Gigi mi haunWhatsapp, ora te lo faccio ascoltare", ha detto Arisa con l'allegria che la contraddistingue. E la sua gioia era più che ...Sanremo - E' sul palco del Festival ma il pensiero e il cuore sono sempre alla sua Brescia. Francesco Renga ieri sera dal palco dell'Ariston haundi incoraggiamento alla Leonessa, nuovamente colpita duramente dall'emergenza Covid - 19. Il cantante, in gara con la canzone 'Quando trovo te', è stato costretto a ricantare il ...Il tecnico viola presenta la sfida contro gli emiliani di domenica 7 marzo alle 15 allo stadio Franchi: "Da tempo siamo calati in questa realtà". Speranze per il recupero di Kouame e Bonaventura ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...