Strade Bianche | capolavoro di Van der Poel | Alaphilippe secondo

(Di sabato 6 marzo 2021) Lasugli sterrati di Siena va a Mathieu Van Der. L'olandese della Alpecin - Fenix è arrivato solitario in Piazza del Campo dopo essere scattato a metà dell'ultima salita di Santa ...

Advertising

giroditalia : Manca solo un giorno a Strade Bianche @eolo_it Segui il live a partire alle 08:00 sul nuovo sito:… - JumboVismaRoad : ???? Strade Bianche (1.UWT) ?? Siena - Siena ????? 184 km ? 11:45 ?? ~ 16:20 #?? #StradeBianche ?? Sporza & Eurosport - Eurosport_IT : Si alza il sipario sulla 15esima edizione della Strade Bianche ??????????? LIVE su - 19sangaku : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche @eolo_it ? @mathieuvdpoel ???? ?? @alafpolak1 ???? ?? @Eganbernal ???? #StradeBianche - giornaleradiofm : Ciclismo, Strade Bianche: trionfo dell'olandese Van der Poel: (ANSA) - ROMA, 06 MAR - Il ciclocrossista Mathieu Van… -

Ultime Notizie dalla rete : Strade Bianche

Mathieu Van der Poel si aggiudica l'edizione numero 15 delle. Sul traguardo di Piazza del Campo è l'olandese dell'Alpecin - Fenix a trionfare, grazie a una rasoiata nel finale davanti alla quale Julian Alaphilippe stavolta deve alzare bandiera ...Lasugli sterrati di Siena va a Mathieu Van Der Poel. L'olandese della Alpecin - Fenix è arrivato solitario in Piazza del Campo dopo essere scattato a metà dell'ultima salita di Santa ...(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Il ciclocrossista Mathieu Van Der Poel in 4h20'29" ha vinto la 15/a edizione della Strade Bianche di ciclismo, la classica del nord più a sud d'Europa, inserita nel calendario ...Trionfo di Mathieu van der Poel nella Strade Bianche 2021. Decisivo l'allungo sulla salita di Via Santa Caterina dove riesce a staccare Alaphilippe e Bernal.