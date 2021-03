Serie B, colpo esterno di Salernitana e Spal. Cade il Venezia (Di sabato 6 marzo 2021) Nella 27^ giornata di Serie B si registra il colpo esterno della Salernitana che passa a Cremona e si porta a tre punti dal primo posto occupato dall’Empoli. Stesso risultato anche per la Spal contro il Pescara: basta un gol su rigore di Valoti per interrompere una Serie di otto partite senza vittorie. Il Frosinone vince in rimonta contro il Cosenza con i gol di Novakovich e Szyminski, mentre terminano 0-0 Virtus Entella-Ascoli e Pisa-Reggina.Sconfitta del Venezia in casa con il Brescia.Cosenza-Frosinone 1-2Il Frosinone sbanca Cosenza e si guadagna la possibilita’ di credere ancora nei playoff. La salvezza dei silani invece si complica. La squadra di Occhiuzzi passa in vantaggio con Crecco, favorito da un cross sul secondo palo di Tremolada, ma si spegne troppo presto ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Nella 27^ giornata diB si registra ildellache passa a Cremona e si porta a tre punti dal primo posto occupato dall’Empoli. Stesso risultato anche per lacontro il Pescara: basta un gol su rigore di Valoti per interrompere unadi otto partite senza vittorie. Il Frosinone vince in rimonta contro il Cosenza con i gol di Novakovich e Szyminski, mentre terminano 0-0 Virtus Entella-Ascoli e Pisa-Reggina.Sconfitta delin casa con il Brescia.Cosenza-Frosinone 1-2Il Frosinone sbanca Cosenza e si guadagna la possibilita’ di credere ancora nei playoff. La salvezza dei silani invece si complica. La squadra di Occhiuzzi passa in vantaggio con Crecco, favorito da un cross sul secondo palo di Tremolada, ma si spegne troppo presto ...

Advertising

ItaSportPress : Serie B, colpo esterno di Salernitana e Spal. Cade il Venezia - - repubblica : Diretta Udinese-Sassuolo 0-0: Segui il match in tempo reale: la squadra di Gotti, reduce dal pari beffa del Meazza… - ShadesOfWhisky : Mi sono commossa per il finale ?? Frank e Bonnie meritavano di meglio. Michaela doveva andare in prigione. Connor è… - SerieBNewsCom : ?? #SerieB, tutti i risultati delle partite delle 14: colpo #Frosinone, bene #Salernitana e #Spal - Yoongi_Iero : RT @CheshireCat_82: Sei sicura? La perdita di Visione in Infinity War è stata dura, stai elaborando ancora la morte di Tony Stark, pure Tho… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie colpo DIRETTA/ Monza Pordenone (risultato 1 - 0) video streaming DAZN: la sblocca Frattesi! Il Pordenone non ci sta e prova l'immediata risposta con Ciurria, ma il colpo di testa non trova la ... che già dalla scorsa stagione ha preso in carico tutto il campionato di Serie B ad eccezione dell'...

Calcio femminile: San Marino impone lo 0 - 0 alla Florentia Colpo di testa a botta sicura, che l'attaccante di casa ha il demerito di non angolare : tutto ... Serie A Femminile, 15. giornata - Florentia San Gimignano - San Marino Academy FLORENTIA SAN GIMIGNANO [...

Serie D, colpo Gelbison: ufficiale l'arrivo del bomber Antonio Mesina StileTV LIVE Serie A Udinese-Sassuolo 0-0: bianconeri più pericolosi 37'Abbastanza confuse adesso le azioni della squadra di Roberto De Zerbi, il Sassuolo non sta trovando spazi per rendersi pericoloso nella folta difesa della squadra di Luca Gotti.

Serie B, colpo esterno di Salernitana e Spal. Cade il Venezia Nella 27^ giornata di Serie B si registra il colpo esterno della Salernitana che passa a Cremona e si porta a tre punti dal primo posto occupato dall’Empoli. Stesso risultato anche per la Spal contro ...

Il Pordenone non ci sta e prova l'immediata risposta con Ciurria, ma ildi testa non trova la ... che già dalla scorsa stagione ha preso in carico tutto il campionato diB ad eccezione dell'...di testa a botta sicura, che l'attaccante di casa ha il demerito di non angolare : tutto ...A Femminile, 15. giornata - Florentia San Gimignano - San Marino Academy FLORENTIA SAN GIMIGNANO [...37'Abbastanza confuse adesso le azioni della squadra di Roberto De Zerbi, il Sassuolo non sta trovando spazi per rendersi pericoloso nella folta difesa della squadra di Luca Gotti.Nella 27^ giornata di Serie B si registra il colpo esterno della Salernitana che passa a Cremona e si porta a tre punti dal primo posto occupato dall’Empoli. Stesso risultato anche per la Spal contro ...