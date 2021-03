Sci | slalom femminile Jasna | ancora una impresa della Shiffrin

Leggi su itasportpress

(Di sabato 6 marzo 2021) Mikaelavince per la 69esima volta in carriera nellodi, grazie ad una seconda manche superlativa che permette alla campionessa americana di recuperare la posizione rispetto alla padrona di casa Petra Vlhova, che si deve accontentareseconda piazza con 34 centesimi di ritardo. Terzo posto per l’elvetica Wendy Holdener a 52 centesimi di svantaggio.Ottima gara per Martina Peterlini, 23enne poliziotta di Rovereto, che con il quinto tempo nella seconda manche riesce a recuperare ben quindici posizioni e a concludere al settimo posto, che rappresenta il suo miglior risultato in carriera. Federica Brignone chiude al quattordicesimo posto, mentre è sedicesima Irene Curtoni. Vlhova guidala classifica di specialità con 480 punti, ma lasi avvicina e ...