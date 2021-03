Sci di fondo, 30 km femminile Mondiali Oberstdorf 2021. Therese Johaug punta a uno storico poker (Di sabato 6 marzo 2021) Il 6 marzo 2021 si assegnerà il XVI titolo mondiale femminile della 30 km, che ha assunto in pianta stabile il ruolo di prova conclusiva del programma iridato riservato al gentil sesso. Pur avendo ormai raggiunto un notevole blasone, non va dimenticato come questo format, contrariamente alla controparte maschile rappresentata dalla 50 km, tra le donne non abbia valenza storica. Infatti la prima 30 km femminile di sempre si è disputata in Coppa del Mondo nel 1986 e la gara ha fatto il proprio ingresso nel programma dei Mondiali a partire dal 1989. In ambito iridato inizialmente si gareggiava contro il cronometro, ma dal 2005 la competizione è stata trasformata in una mass start. Per la verità quella del 2021 avrebbe dovuto essere la XVII trenta km di un mondiale, tuttavia nel 2001 la gara venne ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Il 6 marzosi assegnerà il XVI titolo mondialedella 30 km, che ha assunto in pianta stabile il ruolo di prova conclusiva del programma iridato riservato al gentil sesso. Pur avendo ormai raggiunto un notevole blasone, non va dimenticato come questo format, contrariamente alla controparte maschile rappresentata dalla 50 km, tra le donne non abbia valenza storica. Infatti la prima 30 kmdi sempre si è disputata in Coppa del Mondo nel 1986 e la gara ha fatto il proprio ingresso nel programma deia partire dal 1989. In ambito iridato inizialmente si gareggiava contro il cronometro, ma dal 2005 la competizione è stata trasformata in una mass start. Per la verità quella delavrebbe dovuto essere la XVII trenta km di un mondiale, tuttavia nel 2001 la gara venne ...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo 30 km donne Mondiali in DIRETTA. Therese Johaug per un nuovo assolo - #fondo #donne #Mondiali… - ollarehogws : ok guardo lo sci di fondo - sportvicentino : SCI - Sabato e domenica il Gp Lattebusche riservato agli Under 10 (Baby) e agli Under 12 (Cuccioli): fondo a Malga… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Sorrisi per Stella Giacomelli e Gabriele Louis Leone nella gara di apertura dei Campionati Italiani di Sci… - FondoItalia : Sci di Fondo - Sorrisi per Stella Giacomelli e Gabriele Louis Leone nella gara di apertura dei Campionati Italiani… -