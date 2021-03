Sanatoria fiscale? Se proprio si deve | con la condizionale La versione di Giacalone

(Di sabato 6 marzo 2021) La si chiama “”, perché condono pare brutto. In realtà il condono in sé non è una brutta cosa, se si accompagna a riforme, fiscali o edilizie o regolamentari, che creando una nuova condizione sanano il contenzioso pregresso, che si ammette essere stato provocato da cattive regole. Ma fuori da questa ipotesi: è uno sconcio. Magari la chiamano “pace”, ma è l’ennesima guerra contro i fessi che rispettano le regole esistenti, pur considerandole ingiuste. È uno sfregio alla civiltà della convivenza. Ma è anche un’altra cosa: il perdono dello Stato a sé stesso. Se lo Stato contabilizza, ogni anno, cifre mostruose di evasione, salvo poi riuscire a riscuotere qualche spicciolo, non è che l’umanità sia fetente, è che la macchinaè una fetecchia. Intanto s’inganna la percezione, contabilizzando ...

Draghi blocca lama proroga i termini dei versamenti Novità importanti sono state previste con l'approvazione del dl Sostegno anche per quanto riguarda l'ambito Fisco e tasse. Nello ...ITALIA - Bollo auto non pagato? Multe non pagate? Si profila una nuova pace2021 con il decreto sostegno del governo Draghi. La '' può risultare utile anche agli automobilisti distratti o indisciplinati. Il provvedimento in elaborazione e candidato a ...Il governo Draghi sta avviando una nuova fase per aiutare le attività economiche e il lavoro alle prese con la crisi provocata dal coronavirus, ma il ...Stralcio cartelle esattoriali fino ai 5mila euro, ne beneficiano gli automobilisti che non hanno pagato multe e bollo auto. Ecco come funziona ...