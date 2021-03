Sampdoria, attacco blucerchiato in crisi: i numeri (Di sabato 6 marzo 2021) L’attacco della Sampdoria non incide e nelle ultime sei partite in dato è preoccupante Se il problema dei gol subiti non ha ancora trovato una soluzione ed Emil Audero è rimasto imbattuto solo in due partite di questo campionato, comincia a suonare un campanello d’allarme anche in attacco per la Sampdoria. Nelle ultime sei partite sono solo quattro i gol realizzati: peggio solo Crotone e Benevento. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L’incidenza dell’attacco sui gol realizzati in questa stagione è minima (14 su 34) e Claudio Ranieri vuole capire quale sia il problema del suo reparto avanzato. Dei cinque calciatori in rosa solo due hanno saputo essere un pericolo: Fabio Quagliarella (8) e Keita Balde (5). Manolo Gabbiadini è appena rientrato in gruppo dopo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) L’dellanon incide e nelle ultime sei partite in dato è preoccupante Se il problema dei gol subiti non ha ancora trovato una soluzione ed Emil Audero è rimasto imbattuto solo in due partite di questo campionato, comincia a suonare un campanello d’allarme anche inper la. Nelle ultime sei partite sono solo quattro i gol realizzati: peggio solo Crotone e Benevento. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L’incidenza dell’sui gol realizzati in questa stagione è minima (14 su 34) e Claudio Ranieri vuole capire quale sia il problema del suo reparto avanzato. Dei cinque calciatori in rosa solo due hanno saputo essere un pericolo: Fabio Quagliarella (8) e Keita Balde (5). Manolo Gabbiadini è appena rientrato in gruppo dopo ...

