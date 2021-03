Papa Francesco in Iraq, incontro con l’Ayatollah Al-Sistani (Di sabato 6 marzo 2021) Il Papa, al suo secondo giorno in Iraq, incontra il grande ayatollah Al Sistani. Lasciata la Nunziatura Apostolica a Baghdad, Francesco si è trasferito in auto all’Aeroporto Internazionale di Baghdad da dove, a bordo di un aereo dell’Iraqi Airways, è partito alla volta di Najaf, la città santa ai musulmani sciiti. All’arrivo all’Aeroporto di Najaf, il Papa è stato accolto in forma privata dal Governatore di Najaf. Quindi si è recato in auto alla Residenza del Grand Ayatollah Sayyd Ali Al-Husayni Al-Sistani, leader della Comunità sciita irachena, per la visita di cortesia. Papa Francesco è stato accolto all’ingresso della Residenza del Grand Ayatollah dal figlio Mohammed Rida che lo ha accompagnato nella sala dove ha luogo il colloquio ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Il, al suo secondo giorno in, incontra il grande ayatollah Al. Lasciata la Nunziatura Apostolica a Baghdad,si è trasferito in auto all’Aeroporto Internazionale di Baghdad da dove, a bordo di un aereo dell’i Airways, è partito alla volta di Najaf, la città santa ai musulmani sciiti. All’arrivo all’Aeroporto di Najaf, ilè stato accolto in forma privata dal Governatore di Najaf. Quindi si è recato in auto alla Residenza del Grand Ayatollah Sayyd Ali Al-Husayni Al-, leader della Comunità sciita irachena, per la visita di cortesia.è stato accolto all’ingresso della Residenza del Grand Ayatollah dal figlio Mohammed Rida che lo ha accompagnato nella sala dove ha luogo il colloquio ...

