Modena | nella terapia intensiva “a vetri” dove entrano anche i familiari | “Importante per superare l’angoscia Li aiuta anche a elaborare il lutto”

(Di sabato 6 marzo 2021) “Prova. Prova. Mi sentite? Se vi avvicinate al vetro possiamo comunicare”. La dottoressa entracabina di monitoraggio della, prende il walkie talkie e chiama i colleghi. Davanti a lei si vede la fila di letti: sono 18 e sono tutti occupati da pazienti. Alla sua destra un monitor inquadra le postazioni, appena sotto ci sono i parametri vitali dei singoli: una lunga serie di numeri che si illumina ogni volta che viene superato il livello di guardia. L’Hub “a” dell’ospedale civile di Baggiovara, alle porte di, è stato creato a luglio scorso per far fronte alle nuove ondate di contagi Covid. E la sua struttura, in parte trasparente, ha avuto conseguenze non solo sull’efficienza delle cure, ma hapermesso di far rientrare un po’ di ...