LIVE Strade Bianche donne in DIRETTA: trionfa Chantal van den Broek-Blaak, seconda Elisa Longo Borghini (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con la classifica delle prime dieci, chiudiamo la DIRETTA LIVE della Strade Bianche donne 2021! Buon proseguimento con OA Sport! 13.19 Questa la top 10 di giornata: 1 VAN DEN Broek-Blaak Chantal SD Worx 400 100 3:54:40 2 Longo Borghini Elisa Trek-Segafredo Women 320 70 0:07 3 VAN DER BREGGEN Anna SD Worx 260 40 0:09 4 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 220 30 0:11 5 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 180 25 ,, 6 VOLLERING Demi SD Worx 140 20 ,, 7 VOS Marianne Team Jumbo-Visma Women 120 15 0:23 8 CAVALLI Marta FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 100 10 0:27 9 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 80 9

