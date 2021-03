Juventus-Lazio | Inzaghi | “Partita compromessa per nostri errori | siamo in ritardo”

Leggi su sportface

(Di domenica 7 marzo 2021) “Difficile commentare un 3-1 per quello che si è visto in campo ma in questo momento dobbiamo fare di più. Una sconfitta che fa male perché sul vantaggio abbiamo tenuto il campo bene e sul pari abbiamo colpito una traversa clamorosa. Poi l’abbiamoda soli con una ripartenza sul loro campo e un rigore evitabile”. Così Simonedopo la sconfitta allo Stadium dellacontro la. Dopo una buona partenza col vantaggio di Correa, i biancocelesti hanno ceduto tra fine primo tempo e inizio del secondo. “Per vincere a Torino serve laperfetta, con qualche errore in casa della Juve non vinci – continua il tecnico a Dazn – Avremmo meritato molto di più, gran parte del match l’abbiamo comandato. Adesso non dobbiamo mollare e credere in quello che facciamo, recupereremo ...