Insegnante fa sesso con uno studente di 15 anni: condannata a 6 anni di carcere (Di sabato 6 marzo 2021) Insegnante fa sesso con uno studente di 15 anni. l caso nel Regno Unito. La donna, Kandice Barber, sposata e con figli piccoli, è stata giudicata colpevole. In tribunale ha sempre negato di aver avuto una relazione sessuale con il giovane, ma secondo le accuse avrebbe minacciato di accusarlo di "stupro" qualora il minore avesse deciso di denunciarla. Un'Insegnante inglese di 35 anni, sposata e con figli piccoli, è stata condannata a sei anni di carcere per aver fatto sesso con studente di 15 anni. Il caso a Wendover, nel Buckinghamshire. Kandice Barber era finita a processo con tre capi di imputazione per aver indotto ...

