Infortunio Rebic: Pioli valuta due alternative per il Verona (Di sabato 6 marzo 2021) Ante Rebic salta il Verona. Il tecnico rossonero Stefano Pioli valuta le alternative: ballottaggio per il ruolo di esterno offensivo del Milan Ante Rebic salterà la sfida contro il Verona in programma domani pomeriggio. Stefano Pioli è pronto a rilanciare Hauge sulla corsia di sinistra nel tridente che supporterà Leao. Il norvegese sembra il favorito a partire titolare, ma il mister del Milan sta valutando anche di inserire Brahim Diaz largo a sinistra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Antesalta il. Il tecnico rossonero Stefanole: ballottaggio per il ruolo di esterno offensivo del Milan Antesalterà la sfida contro ilin programma domani pomeriggio. Stefanoè pronto a rilanciare Hauge sulla corsia di sinistra nel tridente che supporterà Leao. Il norvegese sembra il favorito a partire titolare, ma il mister del Milan stando anche di inserire Brahim Diaz largo a sinistra. Leggi su Calcionews24.com

