Il Pd in picchiata, dei leader Draghi stacca tutti al 61,4% (Di sabato 6 marzo 2021) La Lega resta il primo partito, segue il Pd che perde ancora consensi mentre spicca il balzo in avanti del Movimento 5 stelle. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 5 marzo 2021 su un campione di mille casi.La Lega si attesta al 23,7% (+0,1%) mentre il Pd scende al 18,3%, perdendo lo 0,7. Ferma al 17,6% Fdi, il Movimento 5 stelle invece risale al 14,1%, guadagnando lo 0,9% rispetto alla settimana scorsa. Forza Italia e' al 10,5% (-0,1%), Azione al 3,6% (+0,2%), Sinistra al 3% (-0,2%), Italia Viva 2,6% (-0,1), +Europa 2,2% (+0,1%), Verdi 1,5% (-0,1).Consenso Draghi al 61,4%Nel "Borsino" dei leader Mario Draghi stacca tutti al 61,4% (+0,6%). Sul podio Giorgia Meloni al 39,9% (+0,1%) e Giuseppe Conte al 35% (+0,1%). Consenso in crescita ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 marzo 2021) La Lega resta il primo partito, segue il Pd che perde ancora consensi mentre spicca il balzo in avanti del Movimento 5 stelle. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 5 marzo 2021 su un campione di mille casi.La Lega si attesta al 23,7% (+0,1%) mentre il Pd scende al 18,3%, perdendo lo 0,7. Ferma al 17,6% Fdi, il Movimento 5 stelle invece risale al 14,1%, guadagnando lo 0,9% rispetto alla settimana scorsa. Forza Italia e' al 10,5% (-0,1%), Azione al 3,6% (+0,2%), Sinistra al 3% (-0,2%), Italia Viva 2,6% (-0,1), +Europa 2,2% (+0,1%), Verdi 1,5% (-0,1).Consensoal 61,4%Nel "Borsino" deiMarioal 61,4% (+0,6%). Sul podio Giorgia Meloni al 39,9% (+0,1%) e Giuseppe Conte al 35% (+0,1%). Consenso in crescita ...

